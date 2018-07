RKC Waalwijk verpulvert VV Oosterhout zonder echte spits

Het was alweer een tijdje geleden dat RKC Waalwijk nog eens de dubbele cijfers haalde. Dat lukte zaterdagmiddag bij het oefenduel tegen VV Oosterhout: 0-12. Dat is opmerkelijk, want de Waalwijkers voetballen door de blessure van Roland Bergkamp nog steeds zonder echte spits.