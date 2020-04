RKC Waalwijk vervroegt onderhoud velden

In dat laatste geval zit er vermoedelijk maar een week of twee tussen het afronden van het huidige seizoen en het beginnen aan een nieuwe competitie. Dan zou er geen tijd meer zijn om fatsoenlijk onderhoud aan het veld te verrichten. RKC beschikt sinds vorig jaar weer over natuurgras en koestert dat.

Deze week is de toplaag verwijderd en het veld in het stadion geëgaliseerd. Daarna zal de mat opnieuw worden ingezaaid. Klaar om in juni weer gebruikt te worden. En anders is het veld alvast gebruiksklaar voor het nieuwe seizoen. RKC is niet afhankelijk van de gemeente. De club heeft stadion en velden in eigen beheer.