RKC Waalwijk wacht lastige opdracht

De nul houden is geen kwaliteit van de Waalwijkers. Dat lukte dit seizoen maar vier keer in 38 competitiewedstrijden. RKC had gisteravond in de Goffert bovendien het geluk dat de VAR tegenwoordig tot de standaarduitrusting van een duel in de play-offs hoort. Arbiter Christiaan Bax keurde op advies van zijn video-arbiter Clay Ruperti een doelpunt af van NEC. In de reguliere competitie is er in de eerste divisie zo’n vangnet niet.