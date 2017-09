RKC Waalwijk wil tegen Sparta breken met slechte gewoonte

RKC Waalwijk en de KNVB beker, het is de laatste jaren geen gelukkig huwelijk gebleken. Sinds de Waalwijkers in 2012 de kwartfinale van het bekertoernooi bereikten (3-0 verlies tegen Heracles Almelo), werd de club telkens vroeg in het toernooi uitgeschakeld. Dinsdagavond hoopt RKC in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam te breken met die slechte gewoonte.

Na de kwartfinaleplek in het seizoen 2011-2012 wist RKC slechts twee keer een ronde verder te komen in de KNVB beker: in 2012-2013 (0-5 overwinning bij FC Lisse) en vorig seizoen (0-3 zege bij EVV uit Echt). Beide jaargangen volgde een ronde later alsnog uitschakeling tegen de eredivisionisten PEC Zwolle (2-4) en Vitesse (4-1).

Dinsdag ontmoet RKC met Sparta opnieuw een eredivisionist. Daarmee treffen de Waalwijkers het niet: samen met MVV Maastricht, dat tegen AZ speelt, is RKC de enige eerstedivisieclub die is gekoppeld aan een team uit de eredivisie. RKC-trainer Peter van den Berg had het vanzelfsprekend liever anders gezien. ,,Want je wil natuurlijk zover mogelijk komen. Dat is ook financieel aantrekkelijk, wat voor een club als RKC een prettige bijkomstigheid is. Maar goed, het voordeel van het spelen tegen een eredivisieclub is dat je eigenlijk alleen maar kunt verrassen. Daar gaan we dus voor."

Philippe van Arnhem en Paul Quasten ontbreken bij RKC. ,,Van Arnhem heeft vorige week zijn kniebanden verrekt bij een wedstrijd met het tweede en Quasten heeft nog een schorsing staan, vertelde de teammanager", zegt Van den Berg, die alvast verklapte dat hij 'een paar' wisselingen in zijn basiself gaat doorvoeren. Dat doet hij met het oog op het drukke programma van de Waalwijkers, die in 12 dagen 4 wedstrijden spelen.

Paplepel

Van den Berg treft met Sparta een oude bekende: van 2009 tot 2014 was hij werkzaam op Het Kasteel, eerst als jeugdtrainer en later als assistent en zelfs even interim-coach bij het eerste. Daarmee trad Van den Berg toe tot het selecte clubje dat alle drie de Rotterdamse profclubs achter hun naam heeft staan. Van den Berg - opgegroeid in Rotterdam-Zuid, maar inmiddels al jaren woonachtig in Empel - was als voetballer immers actief voor Excelsior en Feyenoord.

,,Wat mijn favoriete club uit Rotterdam is?", herhaalt hij de vraag. Het antwoord daarop blijkt nog niet zo eenvoudig. ,,Een deel van mijn familie is fan van Sparta en een deel van Feyenoord. Zo is Hugo Borst, toch een bekend Spartaan, een neef van mijn vader, die juist een echte Feyenoorder is. En als voetballer ben ik begonnen bij Excelsior en daar heb ik meer dan 100 wedstrijden in het eerste gespeeld. Terwijl ik als trainer óók heb gemerkt wat voor een bijzondere club Sparta is, met al haar tradities. Uiteindelijk moet ik toch Feyenoord zeggen, die club is me door mijn vader met de paplepel ingegoten."