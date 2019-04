RKC Waalwijk ziet VVV-Venlo als voorbeeldclub

Het is de verwachting dat na Daan Rienstra en Paul Quasten ook spits Mario Bilate zijn aflopende contract zal verlengen. ,,Van beide kanten is de intentie uitgesproken om met elkaar door te gaan", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld, die van de vaste basisspelers alleen huurling Emil Hansson ziet vertrekken. Die keert terug naar Feyenoord. ,,Er staat een ploeg die zichzelf heeft ontwikkeld en iedere wedstrijd kan winnen. Bovendien zit er nog veel rek in deze selectie."

De directeur kiest bewust voor stabiliteit op het spelersvlak. Daar had RKC in het verleden zelf succes mee. VVV is in zijn ogen het laatste voorbeeld van een club die resultaten ermee haalde. Van Mosselveld: ,,VVV groeide in drie jaar naar een kampioenschap met vrijwel dezelfde selectie. Die bleek het ook in de eredivisie heel aardig te doen."