RKC wil bekerstunt goed vervolg geven tegen FC Twente

Profeet van de week ‘Profeet’ Paul Beekmans (FC Den Bosch) blijkt prima voorspel­ler: vijf wedstrij­den goed

30 oktober Dit keer geen voetballer, maar assistent-trainer van FC Den Bosch Paul Beekmans voorspelde de uitslagen van de Brabantse voetbalwedstrijden afgelopen weekend. Dat deed hij niet onverdienstelijk want hij had er vijf goed. Dat betekent een gedeelde tweede plek in het ‘Profeet van de Week’-klassement.