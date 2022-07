‘RKC wil Beugelsdijk binnenhalen’

Na het grote feest kan RKC zonder stress naar Alkmaar

Een seizoensafsluiter zonder druk, daar had RKC Waalwijk vooraf voor getekend. Waar Willem II nog volop in degradatiezorgen zit, kon in Waalwijk woensdagavond al volop feestgevierd worden. Het duel met AZ morgen is er alleen nog maar eentje voor de statistieken.

14 mei