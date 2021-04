RKC wil geen spanning tot de laatste speelronde

Een stresskip, dat is Fred Grim niet bepaald. Maar hij ontkent niet dat er spanning is bij spelers en staf richting de belangrijke laatste vijf wedstrijden van het seizoen. ,,Dat is ook logisch, het hoort bij het einde van de competitie.” De eerste van die vijf is het uitduel bij Willem II. ,,Dat is een wedstrijd waarin je al een verschil zou kunnen maken. Wij moeten nog punten pakken, het liefste natuurlijk in de eerste de beste wedstrijd."

Toch hangt daar niet alles vanaf, zegt Grim. ,,Wij speelden thuis tegen Feyenoord met 2-2 gelijk. Daar moeten we nog tegen in de laatste wedstrijd van het seizoen en daarin kun je ook gewoon de punten pakken. Aan het einde van de competitie kan nog van alles gebeuren.”

Niet verliezen

Maar de oefenmeester van RKC is realistisch en weet ook dat RKC een hele grote stap richting lijfsbehoud kan zetten als het vrijdag wint. Maar misschien is niet verliezen voor de Waalwijkers nog wel het belangrijkst. Want wordt het verschil verkleind tot één punt, dan zal de stress waarschijnlijk echt toeslaan in Waalwijk.

Die spanning heerst er al enkele kilometers verderop in Tilburg. Waar Willem II vrijdag wel de steun van zo'n 2000 supporters krijgt. Daar zijn ze ook bij RKC blij mee, al hadden ze het natuurlijk liever bij een thuiswedstrijd gehad. ,,Het is altijd goed om voor publiek te spelen. Voor de spelers zelf is dat ook heel anders dan spelen voor alleen maar lege plekken. Het is goed dat het nu kan.”