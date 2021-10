RKC wil overvolle voetbalweek perfect afsluiten

Er is zo veel verschil in afkomst, leeftijd en ervaring dat de selectie van RKC, als je alles naast elkaar zet, haast een zootje ongeregeld lijkt. De ‘jongens met een krasje’ als Alexander Büttner en Iliass Bel Hassani naast bijvoorbeeld de jonge, rustige en nuchtere Luuk Wouters of Sebbe Augustijns. Maar dat het team niet bij elkaar zou passen, is maar schijn. Ook al is het pas zijn eerste jaar als hoofdtrainer in de eredivisie, Joseph Oosting heeft het ‘zootje’ bij elkaar weten te brengen. Hij spreekt steevast met trots over ‘zijn jongens’, of het nou gaat over routinier Michiel Kramer of Issam El Maach, de 21-jarige keeper die al twee jaar geen officieel duel speelde en donderdag debuteerde. Bijna verontwaardigd is hij als iemand het elftal dat er tegen Willem II stond een B-elftal noemt.