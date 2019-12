RKC wil zich versterken, maar de spoeling is bijzonder dun

Matchwin­ner Spierings: ‘Als een stel tijgers gooiden we ons voor ballen’

20 december Stijn Spierings heeft zijn toch al mooie jaar 2019 nog extra glans gegeven. Hij schoot RKC in mei eigenhandig de eredivisie in en sloot het jaar af met twee goals tegen FC Twente. ,,Als ik hier gisteren over had gedroomd, had ik hiervoor getekend.”