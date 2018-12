RKC wint na 11 jaar weer eens bij FC Eindhoven

De uitgespeelde kansen waren schaars in het Jan Louwers Stadion. FC Eindhoven deelde de eerste speldenprikjes uit, maar het was Dylan Seys die voor RKC de openingstreffer op zijn schoen had. De door trainer Fred Grim in de spits geposteerde Belg miste echter oog in oog met de Eindhovense keeper Ruud Swinkels. Hij schoof de bal naast. Seys had niet veel later geluk dat scheidsrechter Alex Bos zijn kaarten op zak hield toen hij bij een omhaal Siebe Van Der Heyden in het gezicht raakte. RKC kreeg nog een tweede grote kans om op voorsprong te komen. Paul Quasten zag na 25 minuten spelen zijn afstandsschot via onderkant lat terug het veld in stuiten. In de rebound kon Seys zijn kopbal niet genoeg kracht bijzetten. RKC schoof steeds verder op richting het doel van FC Eindhoven. Alleen schatte Quasten toen een insteekpass van Collin Seedorf totaal verkeerd in. RKC-keeper Etienne Vaessen legde vervolgens de vrij doorgelopen Rodney Klooster neer. Vanaf elf meter faalde Branco van den Boomen niet: 1-0 voor thuisploeg FC Eindhoven na veertig minuten voetballen. Darren Maatsen maakte vanaf rechts nog voor rust de 1-1 via een harde schuiver. Gezien het spelbeeld een verdiende ruststand.