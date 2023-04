RKC wordt overlopen door koploper Feyenoord en gaat hard onderuit

Zonder aanvoerder (en oud-Feyenoorder) Michiel Kramer, die ontbrak vanwege een schorsing, begon RKC met weinig ontzag aan het duel in de Kuip. De Waalwijkers weten dat ze het met hun selectie elke ploeg moeilijk kunnen maken en deden dat het eerste half uur ook met Feyenoord. Alleen was het verschil met de rest van de wedstrijd wel echt enorm.

Waar het spel in de eerste dertig minuten op en neer golfde, was Feyenoord de betere ploeg, maar kreeg RKC ook zeker kansen op de openingstreffer. Zo werd een inzet van Vurnon Anita uit een corner door Quilindschy Hartman net voor de lijn weggehaald.

Startsein van doelpuntenfestijn

Een kwartier voor tijd kwam Feyenoord misschien wel terecht, maar ook wat gelukkig op voorsprong. Yassin Oukili veranderde de voorzet van Mats Wieffer van richting en liet zijn doelman Etienne Vaessen daardoor kansloos. Het startsein voor Feyenoord was daarmee gegeven: drie minuten later lag de bal er via Igor Paixão opnieuw in, nadat Santiago Gimenez eerst nog op de paal schoot: 2-0. Niet veel later was de wedstrijd al gespeeld toen Gimenez er zelf ook nog 3-0 van maakte.