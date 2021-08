RKC zet eindsprint net te laat in en verliest van Heerenveen

De thuisploeg begon sterk aan de wedstrijd, in hoog tempo en daar had RKC veel moeite mee. Na een kwartier spelen zette Ahmed Touba een tackle in op de doorgebroken Henk Veerman. Een uitstekende sliding leek het in eerste instantie, maar in de herhaling was te zien dat de centrale verdediger van RKC de bal niet raakte. Dat zag ook de VAR, die scheidsrechter Marc Nagtegaal naar de kant riep. Een strafschop was het oordeel, die simpel werd benut door de neergehaalde Veerman.