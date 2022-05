RKC zet enorme stap richting directe handhaving met knappe zege op FC Groningen

RKC Waalwijk heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie door in eigen huis te winnen van FC Groningen. In een wedstrijd die in het teken stond van de actie voor Villa Pardoes werd het 3-1.

Waar RKC vorige week tegen PEC Zwolle geen schijn van kans had, was het wedstrijdbeeld voor de Waalwijkers tegen FC Groningen 180 graden gedraaid. De Groningers begonnen wat sterker, maar toen na ruim een kwartier spelen de 1-0 van Finn Stokkers tegen de touwen vloog, was RKC helemaal los. De RKC-spits strafte een fout van Damil Dankerlui genadeloos af: 1-0.

Nog geen tien minuten later was het weer Stokkers die het net vond. Bijzonder, want nooit eerder scoorde hij twee keer in een eredivisieduel. Maar een belangrijke rol was weggelegd voor Ahmed Touba, met een geweldige pass van achteruit op Michiel Kramer. Die legde de bal keurig breed op zijn collega-spits: 2-0.

Op rozen

Het bijna uitverkochte Mandemakers Stadion stond in vuur en vlam en RKC bleef doorgaan met aanvallen. Tussendoor kreeg Jorgen Strand Larsen wel nog een enorme kans op de 2-1, maar hij zag zijn lobje op de paal belanden en daarna ging Michael de Leeuw onder de bal door. Het was Richard van der Venne die ervoor zorgde dat RKC nog voor rust op rozen zat. Zijn boogballetje over FC Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh heen was perfect: 3-0.

Geen vuiltje aan de lucht, zo leek het althans, RKC was hard op weg afstand te nemen van de onderste plaatsen op de ranglijst. Maar FC Groningen deed in de 58ste minuut wat terug. De actie en voorzet kwamen van voormalig RKC’er Cyril Ngonge, de afwerking van Strand Larsen: 3-1.

FC Groningen kreeg even hoop op een snelle aansluitingstreffer, maar die kwam er niet. Het publiek ging harder en harder zingen toen duidelijk werd dat de zege RKC nauwelijks meer kon ontgaan. En toen de scheidsrechter voor het laatst floot, was daar de ontlading. RKC is dicht bij nog een jaar eredivisie.

