RKC zet forse stap richting play-offs met eenvoudige winst op Jong AZ

Zelfs als outsider voor de titel in de vierde periode gaat de ploeg van trainer Fred Grim, die als het allemaal heel erg mee zit nog voor een top-vijf klassering kan gaan, de laatste vier competitieronden in.

RKC zette Jong AZ al vanaf de eerste minuut bij het eigen strafschopgebied onder druk. Dat leidde tot een drietal kansen waar spits Mario Bilate steeds bij betrokken was. Die had pech. Emil Hansson in de tiende minuut niet. De Zweed reageerde attent op een steekpass van Stijn Spierings en schoof de openingstreffer binnen. Pas daarna kon Jong AZ zich roeren. Jamie Jacobs mikte net voorlangs. Aan afstandsschoten van Jeremy Helmer en Des Kunst kon doelman Etienne Vaessen zijn handen warmen.

Panklaar

De Waalwijkers bleven echter goed combineren. Een snel genomen vrije trap leidde tot de 0-2 van Dylan Seys. Die zag een pass op Hansson geblokt en besloot toen maar zelf uit te halen. De mooiste goal viel zeven minuten voor de rust. Melle Meulensteen bediende Mario Bilate, die de bal panklaar legde voor Hans Mulder. Die had op het middenveld de voorkeur gekregen boven Anas Tahiri.

Een onnodige overtreding op de rand van het strafschopgebied van Spiering leidde na de rust tot de 1-3. Tijjani Reijnders bewees nog eens dat de spelers in opleiding bij AZ wel over een aardige traptechniek beschikken. Vanaf dat moment leek de thuisploeg er ook weer in te geloven. Maar het kwam niet verder dan een paar afstandsschoten. De eerste grote kans was weer RKC, dat Bilate uit een voorzet van Hansson naast zag koppen.