RKC zocht met ‘klotegevoel’ de kleedkamer op: ‘De knop moet snel om’

RKC had meer passie nodig, felheid en de wil om te winnen. Toen Van der Venne in het veld kwam en RKC met drie in plaats van twee middenvelders ging spelen, ging het iets beter. Maar goed was het allerminst, op een eveneens belabberd veld. ,,Ja dramatisch. Je gaat niet op zoek naar excuses, maar het veld hielp niet bepaald mee", vond ook Van der Venne. ,,Met zo'n veld hoef je niet een bal over de grond te gaan spelen, maar moet je lange ballen spelen en vechten voor de tweede bal. Dat heeft Willem II in de eerste helft veel beter gedaan dan wij.”