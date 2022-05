RKC’er Anita: ‘Heel zuur, maar we kunnen met opgeheven hoofd hier weg’

De stemming in de kleedkamer was niet al te best, zegt de middenvelder. ,,Nee, we waren erg down. Maar we peppen elkaar dan ook weer op.” Morgenavond kan RKC al veilig zijn, als de concurrentie punten laat liggen. Of Anita naar die wedstrijden gaat kijken? ,,De televisie staat wel aan, of ik er echt voor ga zitten, dat weet ik niet", vertelt Anita, die denkt dat de RKC’ers elkaar via de app nog wel even op zullen zoeken als handhaving een feit is. ,,Iedereen is thuis, we zijn morgen vrij. Ik denk wel dat de groepsapp in dat geval wel even losgaat.”