RKC’er Ngonge bewijst hoe je met degradatiestress moet omgaan: ‘Zenuwen? Alleen maar positieve’

RKC-invaller Augustijns na prima optreden tegen Ajax: ‘Belangrij­ke reactie naar supporters toe na duel met Emmen’

12 april Sebbe Augustijns mocht al drie keer eerder invallen bij RKC dit seizoen, maar een kwartier meedoen in eigen huis tegen Ajax, dat was toch wel bijzonder voor de 21-jarige Belg. ,,Tegen Ajax spelen is altijd speciaal. En dan thuis mogen invallen: dat is kicken.”