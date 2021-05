RKC’er Ola John baalt van kwijtraken basisplek: ‘Maar ik had dit seizoen veel belangrijker moeten zijn’

RKC-trainer Fred Grim had geen andere keuze meer: hij moest gaan wisselen in zijn aanval. Want zonder goals, geen handhaving. Onder anderen Ola John (28) werd het slachtoffer. ,,Het is dit seizoen niet helemaal gegaan zoals ik wilde”, is hij eerlijk.

Grim hield lange tijd het vertrouwen in John en zijn vermogen om op belangrijke momenten beslissend te kunnen zijn. Maar twee weken geleden verwees hij de voormalig FC Twente-aanvaller voor het eerst sinds half februari naar de bank.

En daar baalt John van, natuurlijk. Maar hij is ook realistisch. ,,Na mijn eerste goal tegen Feyenoord had ik gehoopt dat ik kon doorpakken, maar ik raakte geblesseerd en vlak na mijn rentree weer. Maar in alle wedstrijden die ik wel speelde, had ik veel belangrijker moeten zijn voor het team. Het is uiteindelijk zo gelopen en het gaat nu niet om mij. Het belangrijkste is dat de club zich handhaaft.”

Met Cyril Ngonge en Thijs Oosting op de flanken en Sylla Sow in de spits werd RKC tegen VVV dreigend en scoorde het drie keer. En donderdag zal het opnieuw moeten gebeuren, dan tegen FC Twente. Bij winst is RKC veilig. Maar met de spanning erop is het heel anders spelen. En degradatievoetbal, daar is RKC helemaal niet goed in.

Ook voor John is dit een nieuwe situatie. ,,Het is heel anders dan dat je speelt om play-offs voor de Europa League bijvoorbeeld. Ik heb het eerlijk gezegd ook nog nooit meegemaakt, dat het zo spannend is onderin. Maar ik heb er het volste vertrouwen in, wij zijn een goed voetballende ploeg.”

Volledig scherm Ola John © Pro Shots / Marcel van Dorst

Knokken

Dat RKC goed voetbal kan laten zien, is niets nieuws. Maar dat het niet alleen om mooi voetbal draait in een degradatiestrijd, dat is John inmiddels ook duidelijk geworden. ,,In vechtwedstrijden is meer nodig. Tegen VVV hebben we ons twee keer aardig teruggeknokt. Ik denk dat we de goede mentaliteit te pakken hebben, nu moeten we ons gaan belonen voor het afgelopen jaar."

Dat moet dan het liefst donderdag al gebeuren, in het duel met Johns oude club FC Twente. De club waar hij furore maakte, zich in de kijker van de nationale jeugdselecties speelde en een transfer naar Benfica verdiende. Na vele omzwervingen, vindt John zich nu terug in Waalwijk en is Sander Boschker (keeperstrainer bij FC Twente) de enige in Twentse dienst met wie hij destijds bij de Tukkers nog speelde. ,,Twente speelt met veel jeugd. Die jongens waren 12 of zo toen ik er speelde”, vertelt John lachend. ,,Als ik dat zo hardop zeg, voel ik me wel oud.”

Spanning

Hij zou zich graag laten zien in de laatste twee duels van het seizoen, helemaal tegen zijn oude club. In Enschede speelde hij een goede wedstrijd, hij gaf twee assists, en won RKC met 2-0. Dat zou thuis ook moeten kunnen, denkt John. ,,Maar nu komt er spanning en druk bij kijken, dus het zal een hele andere wedstrijd zijn. Als speler heb je altijd spanning van tevoren, maar dit leeft niet alleen bij jezelf, maar bij iedereen die werkt bij de club en de supporters die thuis moeten kijken. Ook bij spelers die al dan niet blijven. Degraderen staat niet zo goed op je cv”, zegt hij met een knipoog.

Maar serieus: ,,De trainer hoeft het niet over de druk te hebben die op deze wedstrijden ligt, hij hoeft het er niet in te wrijven. We zijn oud genoeg om te weten: als we winnen, zijn we veilig. We weten wat ons te doen staat. En hopelijk kan ik van waarde zijn.”

Volledig scherm Ola John nadat hij scoorde tegen Heracles. © Pro Shots / Marcel van Dorst