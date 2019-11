Rode kaart zorgt voor ommekeer bij RKC: ‘We staan laatste, het kan alleen maar beter’

Video Rienstra vond favorieten­rol niet bij RKC passen: ‘Niet laten zien wat we kunnen’

24 november De teleurstelling overheerste zondag bij Daan Rienstra na het 1-1 gelijkspel van RKC Waalwijk tegen FC Emmen. ,,We hadden er een goede trainingsweek opzitten, maar we hebben niet laten zien wat we kunnen.”