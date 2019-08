Royale zege voor beloften RKC Waalwijk

RKC rept na rood voor Juriën Gaari over terugkeer naar kunst­gras

12 augustus Juriën Gaari is door de KNVB voor drie wedstrijden geschorst, waarvan een duel voorwaardelijk, voor zijn rode kaart in de wedstrijd van RKC Waalwijk tegen AZ. De rechtsback kan daardoor niet in actie komen tegen FC Twente (uit) en ADO Den Haag (thuis).