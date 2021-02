Ruud Brood met ADO Den Haag tegen zijn oude liefde RKC: ‘Ik zie ons als de underdog’

RKC haalt met veiling carnavals­shirts ruim tiendui­zend euro op

21 februari RKC Waalwijk heeft met de veiling van de carnavalsshirts ruim tienduizend euro opgehaald. De opbrengst is bestemd voor de bouw van een mindervalide-tribune in het Mandemakers Stadion. Het Fonds Gehandicaptensport is bij de actie betrokken.