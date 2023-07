Serieuze interesse vanuit België in RKC-verdediger, eerste bod afgewezen

Lutonda kwam in 2020 op huurbasis van RSC Anderlecht naar Waalwijk en moest het in zijn eerste seizoen vooral doen met invalbeurten. RKC had wel een koopoptie in de huurovereenkomst opgenomen en omdat de ploeg zich destijds handhaafde in de eredivisie werd die optie automatisch gelicht. Lutonda ligt nog tot medio 2024 vast.

RKC staat daarom sterk, zeker omdat Lutonda in het afgelopen seizoen een vaste waarde was in de formatie van succestrainer Joseph Oosting. De voormalig Belgisch jeugdinternational miste maar één competitieduel, verder speelde hij alles. Zijn spel is in het oog gesprongen van Charleroi, dat de linksback graag terug naar België haalt.

Lichte blessure

Eerder was ook KV Mechelen in de markt voor Lutonda, maar die club heeft al een andere linksback gehaald. Met Aaron Meijers en Luuk Wouters heeft RKC nog twee linksbacks onder contract staan, al is Wouters nog herstellende van een blessure. Lutonda is ook (licht) geblesseerd, daarom deed hij afgelopen zaterdag ook niet mee tegen NEC.

Verder bevindt de transfer van Jeffrey Bruma zich in de afrondende fase, de verdediger wordt maandag gekeurd en tekent naar verluidt voor één seizoen. Ook testspeler Nouri El Harmazi komt in aanmerking voor een contract en langer verblijf in Waalwijk, daarnaast sijpelden (vage) geruchten door over een mogelijke overstap van Roy Kuijpers naar de eerste divisie - Roda JC wordt genoemd - maar dat is volgens betrokkenen onzin.

Volledig scherm Jeffrey Bruma tekent naar verluidt voor één seizoen bij RKC. © Pro Shots / Niels Boersema