Seuntjens en Lokesa maken officieus RKC-debuut bij nederlaag tegen AS Roma

RKC heeft beet en strikt jong Belgisch talent dat overkomt van Anderlecht

RKC heeft met Chris-Emmanuel Lokesa (18) de eerste aanwinst voor de tweede seizoenshelft binnen. De Waalwijkers nemen de Belgische aanvallende middenvelder over van Anderlecht. ,,We houden vast aan onze missie om talentvolle spelers aan ons te binden en hiermee spelen we in op de toekomst.”

16 december