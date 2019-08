Seys terug naar beloftenteam RKC, ook Van der Sluys en Baggerman uit A-selectie

Dylan Seys is door RKC Waalwijk teruggezet naar de selectie van het beloftenteam. De 22-jarige vleugelspits, vorig seizoen goed voor twaalf doelpunten en negen assists, veroorzaakte afgelopen zondag tegen ADO Den Haag een penalty. Dat is waarschijnlijk een van de laatste wapenfeiten van de Belg voor de Waalwijkse club.

Tijdens invalbeurten liet Seys dit seizoen al eerder merken dat hij moeite had met zijn rol als wisselspeler. Zo maakte hij in het openingsduel tegen VVV een natrappende beweging, een paar minuten nadat hij in het veld gekomen was. Zijn gedrag is de belangrijkste reden dat de Belg sinds woensdagmiddag geen deel meer uitmaakt van de A-selectie van RKC.

Seys is niet de enige speler die vanaf vrijdag bij de training van het beloftenteam wordt verwacht. Die is door het aantrekken van onder meer Dylan Vente en Stanley Elbers behoorlijk in omvang toegenomen. Daar komt voor het sluiten van de transfermarkt ook nog een middenvelder bij. Voor RKC is het reden om nog twee spelers over te hevelen naar de beloften.

Nikki Baggerman speelde vorig seizoen nog 19 wedstrijden in de eerste divisie, maar is door Daan Rienstra uit de ploeg verdrongen. Voor de middenvelder, die een paar jaar geleden de overstap maakte van ADO Den Haag naar RKC, is er weinig perspectief meer in Waalwijk. Hij mag vertrekken.

Van der Sluys

Opmerkelijk is dat ook Dean van der Sluys is vanaf vrijdag bij de beloften mee gaat trainer. RKC nam de linksback een paar maanden geleden over van TOP Oss. Hij tekende een contract voor twee seizoenen in Waalwijk. De situatie van de 23-jarige Ossenaar ligt anders. Hij tekende op een moment dat de eredivisie voor RKC nog ver buiten bereik leek.