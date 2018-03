Siberisch weer of niet, thuisduels van RKC en FC Oss gaan gewoon door

Duel RKC verzet vanwege interland Oranje

23 februari Vijf wedstrijden uit de 31ste speelronde van de Jupiler League zijn verplaatst. Dit in verband met de oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Engeland, die op 23 maart plaatsvindt in Amsterdam. Het besluit is genomen in overleg met de clubs en de lokale autoriteiten.