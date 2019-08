Snijplank voor RKC’ers als aandenken aan Keuken Kampioen divisie

De spelers van RKC Waalwijk kregen woensdagmiddag in het spelershome bezoek van de commercieel directeur van Keuken Kampioen, de sponsor van de eerste divisie. Hij kwam de spelers als beloning voor de promotie snijplankjes cadeau doen. Die gingen vergezeld van een brief waarin de spelers veel succes gewenst wordt in de eredivisie.

De snijplankjes zijn een vervolg op de ‘gepersonaliseerde schorten’, waarover elke speler die in de winter uitkwam in de eerste divisie beschikt. Dat is de sjieke naam voor een schort waar gewoon je naam op staat. Die kreeg elke eerste divisie-speler rond de kerst, alsmede ook zijn partner.

De reden dat Keuken Kampioen tot die actie besloot was de hardnekkigheid waarmee spelers de naam Jupiler League bleven gebruiken. Dat zat er na veertien jaar helemaal ingeworteld. Maar wie thuis een schort heeft hangen of er zijn vrouw regelmatig in rond ziet lopen, herinnert zich de naam van de competitie beter, zo luidde de achterliggende gedachte.

Het snijplankje snijdt aan twee kanten. De spelers zullen zich de sponsornaam nog beter herinneren. En in de keuken komt het zeker van pas. Niet alleen de voetballers van RKC kunnen zich de gelukkige eigenaren noemen. Ook die van Sparta kregen woensdag bezoek.