Sow haalt zijn gram in Utrecht: ‘Hier met RKC winnen voelt fantastisch’

Vaessen hield RKC op de been in Utrecht: ‘Leek wel of ik een magneet in mijn hand had’

1 december RKC-doelman Etienne Vaessen onderscheidde zichzelf in Utrecht met een aantal goede reddingen, waarmee hij RKC op de been hield. ,,Eindelijk kon ik beslissend zijn. Het leek wel of ik een magneet in mijn hand had, ik hield alles vast.”