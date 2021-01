Speciaal duel voor RKC’doelman Lamprou: ‘Niet leuk om te zien dat Willem II zo laag staat’

Het was een tijdje geleden dat Lamprou de Willem II’ers zag. ,,Er is nog een aantal spelers met wie ik samen gespeeld heb. Het is altijd leuk om die weer eens te zien. Maar nu ben ik gewoon voor RKC en hoop ik dat wij erin blijven.”

Een beetje meeleven met zijn oude club doet Lamprou wel. ,,Ik vind het niet leuk om te zien dat Willem II zo laag staat", vertelt de doelman. ,,Ze hebben de afgelopen jaren, maar ook de jaren dat ik daar heb gezeten, laten zien dat ze hoger kunnen staan. Afgelopen seizoen hebben ze een enorme stap gemaakt en ineens loopt het niet. Dan zie je dat je het jezelf heel erg lastig kunt maken.”

Ook in het duel met RKC had Willem II aan het kortste eind kunnen trekken, maar dan hadden de Waalwijkers wel eerder afstand moeten nemen. ,,Dat doen we niet. Op basis van de tweede helft kun je blij zijn met een punt."

Daar had Lamprou zelf nog een belangrijk aandeel in. ,,Ik ben hartstikke blij met die twee, drie reddingen. Vooral die laatste. Als de bal beter geplaatst was, heeft een keeper er meer moeite mee, maar in dit geval heb ik er mijn handen achter kunnen krijgen en zijn we op 1-1 gebleven. Daar kan ik dus stiekem wel mee leven.”

Volledig scherm Kostas Lamprou in gesprek met Vangelis Pavlidis. © Pro Shots / Toin Damen