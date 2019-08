Spelersbus RKC start niet meer na nederlaag in Venlo

VIDEO Het Wonder van Waalwijk verklaard: 11 zaken die RKC zo bijzonder maken

3 augustus WAALWIJK - Nog maar ruim vier jaar geleden was RKC Waalwijk de allerslechtste profclub van Nederland: zieltogend, amper goals, amper fans, amper geld. Maar na het zoveelste Wonder van Waalwijk voetballen ze dit seizoen gewoon weer in de eredivisie. Wat maakt deze club toch zo bijzonder?