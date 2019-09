Spierings baalt van wedstrijdverloop: ‘Zonde dat je het zo weggeeft’

VIDEO RKC-verdediger Delcroix: ‘We hadden Vitesse naar huis moeten spelen’

16:05 RKC Waalwijk stond in de eerste helft van het duel met Vitesse (1-2) behoorlijk te slapen, vond ook verdediger Hannes Delcroix. ,,We speelden zonder vertrouwen, panikeerden veel en kwamen daardoor niet in de wedstrijd.”