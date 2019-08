Spierings heeft nog lang genoten van belangrijke goal: ‘Mijn vriendin werd gek van die samenvatting’

,,Je beseft dat we, als die goal niet gevallen was, gewoon weer waren begonnen aan een seizoen in de eerste divisie”, blikt Stijn Spierings terug op het belangrijkste doelpunt uit zijn loopbaan. Dat was de gelijkmaker (4-4) in de finale van de play-offs tegen Go Ahead, die RKC Waalwijk met 4-5 won. Het betekende promotie naar de eredivisie.