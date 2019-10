Spierings trots op RKC: ‘Hebben onze koppen niet laten hangen’

,,Het was een domper dat de 0-1 zo snel na rust viel na zo'n goede eerste helft. Maar we lieten onze koppen niet hangen, ik vond dat we hartstikke goed doorgingen. Dat is een compliment waard. Daar kunnen we trots op zijn, maar het geeft ook een zuur gevoel.”

Spierings vindt dat RKC grote stappen gemaakt heeft in strijdlust en het voetbal dat ze hebben laten zien. ,,We hebben vooraf besproken dat we voor elkaar moesten knokken en elkaar niet moesten laten stikken. Dat is in de voorgaande wedstrijden wel gebeurd, in dat opzicht hebben we grote stappen gemaakt. Dat biedt perspectief.”