Spits bij RKC is geen luxe baantje

VIDEO RKC-verdediger Delcroix: ‘Mooi om tegenover een sterspeler als Babel te staan’

16 februari Hannes Delcroix speelde zoals meer teamgenoten van RKC voor het eerst in de Arena. ,,Mooi om tegenover een sterspeler als Babel te staan, maar het is de wedstrijd die telt. En die hebben we jammer genoeg verloren.”