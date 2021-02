Spits Min tekent eerste profcontract bij RKC Waalwijk

Coach Fred Grim: ‘Geen enkele tegenstan­der onderschat RKC’

31 januari Het winstpunst in Arnhem kwam helemaal op het conto van RKC, vond coach Fred Grim. Van onderschatting door Vitesse, derde in de eredivisie, tegen de nummer vijftien kon volgens hem geen sprake zijn. Zeker niet na de wake-upcall die Vitesse vorige week woensdag in Venlo kreeg tegen VVV (4-1).