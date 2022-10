Sterke eerste helft niet genoeg voor RKC om te stunten tegen Ajax

RKC Waalwijk is er zaterdagavond niet in geslaagd te stunten tegen Ajax. De Waalwijkers speelden een hele goede eerste helft, maar moesten na rust toch hun meerdere erkennen in de koploper: 1-4.

RKC was zeker niet bang voor de koploper van de eredivisie en liet dat vanaf het begin duidelijk zien. Michiel Kramer scoorde zelfs al na elf minuten, maar bleek dat -na ingrijpen van de VAR- vanuit buitenspelpositie te hebben gedaan. Het weerhield de Waalwijkers er niet van continu de aanval te zoeken en Ajax had daar moeite mee.

Toch waren het de Amsterdammers die op voorsprong kwamen in Waalwijk. Steven Berghuis schoot raak, via het been van centrale verdediger Dario van den Buijs. Ajax werd even sterker, maar RKC herpakte zich snel. Sterker nog, de rest van de eerste helft werd gedicteerd door de thuisploeg. Met name Iliass Bel Hassani blonk uit, hij zette aanval na aanval op. Vijf minuten voor rust resulteerde dat in de verdiende gelijkmaker. Na een fantastische aanval schoot Pelle Clement uiteindelijk binnen: 1-1.

Tandje bij

De vraag halverwege was alleen, lukt het RKC nog een helft om de Amsterdammers in toom te houden? Het antwoord was nee. Ajax schakelde -na vermoedelijk wat harde woorden in de kleedkamer- een tandje bij. Berghuis tekende niet lang na de pauze voor de 1-2, eveneens op hele fraaie wijze. Vanaf randje zestien ramde hij de bal letterlijk de hoek in. En nog geen tien minuten later diende Brian Brobbey RKC de genadeklap toe, door de 1-3 achter doelman Etienne Vaessen de schuiven.

De Waalwijkers probeerden het nog wel, kregen via Michiel Kramer zelfs nog een enorme kans op de aansluitingstreffer, maar konden het Ajax niet meer lastig maken. Brobbey besliste het duel in de slotfase definitief, door ook de 1-4 binnen te schieten. Invaller Francisco Conceicao had de 1-5 nog op zijn schoen in de extra tijd, maar hij schoot van heel dichtbij ruim over.

