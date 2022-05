Stokkers zet zich nog even extra in de kijker bij zege op AZ, voordat hij RKC verlaat

,,Het was een seizoen met ups en downs voor mij", vertelt Finn Stokkers, die wel stond te stralen na de goede wedstrijd tegen AZ. ,,Ik kreeg maar weinig speeltijd, maar heb me in de beker en de laatste wedstrijden van de competitie wel kunnen laten zien.” Uiteindelijk kwam de spits op zeven goals, met de beker meegerekend. ,,Ja, en nog een flink aantal assists", zegt hij. ,,Dat is heel fijn.”

Het contract van Stokkers loopt af en aangezien hij in Waalwijk lang niet zeker was van speeltijd, zal hij komend seizoen hoogstwaarschijnlijk ergens anders spelen. ,,Dat is wel de bedoeling", is Stokkers eerlijk. ,,Ik hoop komende week rond te komen met een geïnteresseerde club.” Om welke club het ging, wilde Stokkers nog niet kwijt, maar vermoedelijk is dat Go Ahead Eagles, de Deventenaren toonden eerder al interesse in de spits.