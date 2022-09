Strafschop in blessuretijd helpt PSV voorbij RKC

RKC Waalwijk was enorm dicht bij een stuntje door PSV in Eindhoven op 0-0 te houden. Maar in de extra tijd ging het alsnog mis voor de bezoekers. Een door Cody Gakpo benutte strafschop in blessuretijd zorgde ervoor dat PSV opgelucht kon ademhalen.

Na het verlies tegen FC Twente vorige week en het gelijkspel tegen Bodo/Glimt afgelopen donderdag had PSV wat recht te zetten. Voor RKC was het juist wel lekker om PSV in deze mindere fase te treffen, met het oog op een mogelijke stunt. Winnen van PSV in het Philips Stadion zou ook echt enorm verrassend zijn, dat was sinds 1993 niet meer gebeurd.

RKC begon logischerwijs verdedigend, PSV was vanaf de aftrap op jacht naar de openingstreffer. Cody Gakpo en Ismael Saibari kregen beiden enorme kansen, maar de bal wilde er maar niet in. Gakpo raakte uit een vrije trap de lat, daarna ook nog eens de paal. Saibari scoorde zelfs, maar zag zijn treffer worden afgekeurd wegens buitenspel. Waar PSV slordig was in de afronding, kon RKC er ook heel af en toe uitkomen. Thierry Lutonda kreeg de grootste Waalwijkse kans, hij treuzelde te lang toen hij alleen voor doelman Walter Benítez kwam te staan.

Een vrij vermakelijke wedstrijd was het wel, er gebeurde genoeg. Want ook in de tweede helft kreeg PSV kans op kans en daar tussendoor mochten de RKC-supporters af en toe even opveren. Guus Til raakte zo’n twintig minuten voor tijd met een kopbal de lat, dat was voor de derde keer dat PSV het aluminium raakte. Ook Saibari en Anwar El Ghazi - in de basis gestart- kregen grote mogelijkheden. Maar het wilde niet lukken bij PSV, de supporters gingen mopperen en RKC kreeg meer en meer vertrouwen in een goede afloop.

Debuut Bakkali

RKC-trainer Joseph Oosting besloot halverwege de tweede helft Zakaria Bakkali zijn debuut te laten maken, nota bene tegen de club waar hij voorheen -niet heel succesvol- actief was. Hij kwam voor Julen Lobete, vorige week nog erg sterk, maar aardig moe gestreden na driekwart wedstrijd tegen PSV.

De laatste tien minuten was het alles of niets voor PSV en volle bak tegenhouden voor de Waalwijkers. Al kregen die via Michiel Kramer tien minuten voor tijd nog een kans op de 0-1 ook. Het was met een hoop kunst- en vliegwerk, maar RKC wist tot de blessuretijd overeind te blijven.

Maar tegen een strafschop in blessuretijd kon doelman Etienne Vaessen niet op. Hij had hem volgens arbiter Serdar Gözübüyük zelf veroorzaakt door Simons een tik uit te delen, Gakpo faalde niet vanaf elf meter. Iedereen in het Philips Stadion haalde opgelucht adem, bij RKC was de teleurstelling enorm.

