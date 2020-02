Sylla Sow gaat niet voorop in polonaise

Aandacht in Brazilië voor carnavals­shirt RKC Waalwijk

20 februari Dat RKC Waalwijk vrijdagavond bij de thuiswedstrijd tegen Sparta aantreedt in een carnavalsshirt is niet onopgemerkt gebleven. De Braziliaanse site Mantos do Futebol besteedt in een uitgebreid artikel aandacht aan het initiatief van de club en publiceert ook een aantal detailfoto’s van het shirt.