Teleurstelling bij supporters RKC na overheidsbesluit: ‘RKC had de zaakjes erg goed voor elkaar’

Wouters (21) maakt dagen na tekenen eerste profcon­tact debuut in de eredivisie: ‘Trainer gaf me het vertrouwen’

13 september Luuk Wouters tekende afgelopen week zijn eerste profcontract bij RKC. Enkele dagen later staat hij in de basis van het eerste competitieduel in de eredivisie. ,,Ik was er heel blij mee. De trainer gaf me het vertrouwen, wilde me een kans geven vandaag.”