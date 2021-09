Tevredenheid bij RKC na geslaagde transferperiode: ‘Kramer en Odgaard zijn aanvallers uit de buitencategorie’

video RKC-cap­tain Meulen­steen na verrassen­de zege op AZ: ‘Het perfecte scenario’

14 augustus Het piepte, het kraakte, maar RKC gaf niet op en sleepte zo de zwaarbevochten 1-0-zege op AZ over de streep. Tot grote blijdschap van aanvoerder Melle Meulensteen. ,,We wisten dat het knokken was. Dat hebben we ook gedaan.”