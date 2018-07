Ton Verkerk legt aanbod naast zich neer en verlaat RKC Waalwijk

Directeur Frank van Mosselveld bemoeit zich nadrukkelijk met de technische gang van zaken bij RKC. Dat maakt een technisch coördinator overbodig. Verkerk (63) kreeg nog wel een functie aangeboden in de scouting van de Waalwijkse club. Maar de Kaatsheuvelnaar, die ook een aantal jaar doelman was van Willem II en FC Den Bosch, besloot daar niet op in te gaan.

In het voorjaar was hij bij het Zwitserse Aarau twee maanden de assistent van van Stephan Keller. Het duo slaagde er met een serie van vijf overwinningen, twee gelijke spelen en een nederlaag in de club voor degradatie te behoeden. ,,In die periode heb ik gemerkt dat ik toch het liefst op het veld sta", zegt Verkerk, die open staat voor een nieuw avontuur als hoofdtrainer in het amateurvoetbal. Dat kan hij met zijn baan in het onderwijs combineren.