Tweeënhalf jaar na promotiesprookje in de Adelaarshorst boekt RKC er de eerste uitzege van het seizoen, mét assist van de doelman

RKC-keeper Etienne Vaessen keek na zo'n twintig minuten spelen in Deventer waar hij de bal eens heen zou schieten. Even was er twijfel, hij hield de bal behoorlijk lang in zijn handen. Maar toen zag hij Finn Stokkers, pas voor de tweede keer in de basis in een eredivisiewedstrijd van RKC, met maar één verdediger bij hem. Vaessen waagde het en raakte de bal perfect. ,,Ik schrok er zelf een beetje van", vertelt hij na afloop lachend. ,,Maar ik wist: Finn loopt op alles.” En dat was precies wat Stokkers deed. Zijn directe tegenstander schatte de bal verkeerd in, maar de aanvaller van RKC niet. Hij wipte hem zo over doelman Warner Hahn de goal in en dat betekende voor Vaessen de eerste assist van een RKC-doelman sinds Jeroen Zoet in mei 2013.