Uitblinkende RKC-doelman Vaessen: ‘Ik pakte de eerste bal al lekker en dan groei je in de wedstrijd’

,,Ik pakte die eerste bal al lekker en dan groei je gewoon in de wedstrijd", vertelt Vaessen na afloop over zijn goede optreden. ,,Ik zei de laatste vijf minuten tegen de verdedigers: gewoon blijven staan, de nul houden is ook belangrijk. Het is pas de tweede keer in vijftien wedstrijden dat we de nul houden, dat hebben we ook besproken op trainingskamp. Ook dat we geen domme goals uit spelhervattingen meer tegen moeten krijgen. Ik denk dat dat vandaag heel goed ging. Andries Noppert pakte aan de andere kant ook een paar goede ballen, dus een gelijkspel was wel verdiend.”

RKC is volwassener geworden in hun spel, erkent ook Vaessen, al krijgen de Waalwijkers soms nog iets te veel goals tegen. ,,Ons combinatiespel achterin is goed. Soms spelen we heel aanvallen en dat is leuk, dat willen wij als verdedigers ook, maar het brengt ook risico met zich mee. Dan krijg je er soms een of twee tegen. Maar als je er zelf drie of vier maakt, dan win je de wedstrijd gewoon en dat is het belangrijkst.”

Vaessen zelf speelt ook een sterk seizoen en heeft tot nu toe nauwelijks echt fouten gemaakt, iets dat hij de afgelopen jaren wel vaker deed. ,,Ik merk aan mezelf ook dat ik volwassen ben geworden. Ze zeggen ook altijd dat een keeper ervaring nodig heeft en dat heb ik de afgelopen jaren wel opgedaan. Ik merk ook dat ik in sommige acties blijf staan of juist uitkom door mijn ervaring. Ze zeggen dat keepers op hun best zijn tussen de 27 en 33 dus ik denk dat het ook daardoor komt. Ik zit gewoon heel lekker in mijn vel bij RKC, krijg vertrouwen van het team en de trainer dus dat is gewoon heel fijn en dat zie je.”

Volledig scherm Etienne Vaessen voorkwam een aantal keer een doelpunt van Heerenveen. © Pro Shots / Marcel van Dorst