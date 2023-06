Unicum voor RKC: Sarah Rijpkema wordt allereerste vrouwelijke eSporter in eDivisie

‘Een gepassioneerde FIFA-speelster uit Alkmaar’, zo noemt RKC de nieuwste aanwinst. ,,Ze heeft haar liefde voor voetbal omgezet in een gedrevenheid om succesvol te zijn in de virtuele wereld van eSports.” Zelf zegt ze op het clubkanaal: ,,Ik ben supertrots dat ik RKC Waalwijk mag gaan vertegenwoordigen komend seizoen. Ik ga er alles aan doen om te laten zien dat vrouwen ook thuishoren in de eDivisie.”

Namens de club is algemeen directeur Frank van Mosselveld blij. ,,Sara’s komst bij RKC eSports is een belangrijke stap in de richting van meer inclusiviteit en gelijkheid binnen de eDivisie. We zijn trots om haar te verwelkomen en we geloven dat ze de kracht heeft om te laten zien dat vrouwen een natuurlijke plek hebben in de wereld van professioneel gamen.”