Vaessen baalt dat RKC het al voor rust weggeeft tegen Heracles: ‘Kan gewoon niet’

In de rust heerste vooral boosheid, vertelt de keeper, nadat ze Heracles op gelijke hoogte hadden zien komen. ,,Ook vanuit de trainer natuurlijk, logisch. Maar we stonden met 2-0 voor en je hebt nog 45 minuten dus we moesten gewoon knallen.”

Dat gebeurde niet, Heracles liep zelfs uit naar 4-2. En dat had nog meer kunnen zijn als Vaessen niet een aantal keer goed in de weg had gestaan. ,,Daar sta ik voor, ik doe mijn best voor het team. Soms zijn er wedstrijden waarbij ik wat meer in de coaching zit, nu had ik wat meer te doen. Maar we moeten door, elke wedstrijd is nu een finale. Het is pas gebeurd als het echt zo is.”