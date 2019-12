Vaessen hield RKC op de been in Utrecht: ‘Leek wel of ik een magneet in mijn hand had’

Eén Utrechts schot was de keeper in de slotfase bijna te machtig. Hij liet de bal los, maar herstelde zich knap. ,,Ik dacht: gewoon doorgaan en mezelf breed maken, dat deed ik goed. Hij schoot tegen me aan en toen zat ik er nog lekkerder in natuurlijk.”

Het voetballen in de eredivisie was lang wennen voor veel RKC’ers. ,,Alles gaat sneller, ze schieten harder, het is meer fysiek. Maar nu zijn we zeker gewend. Hoe we twee weken geleden speelden in een volle Kuip en nu Utrecht-uit in een goed gevulde Galgenwaard. Ik denk dat we het gewoon uitstekend doen. Als we deze lijn doorzetten, kunnen we nog veel meer punten halen dit seizoen.”