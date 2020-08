Van Arnhem (ex-RKC) duikt op bij Helmond Sport

Van Arnhem gold als een groot talent in Waalwijk, de club hevelde hem in 2014 niet voor niets over naar de A-selectie. Vervolgens verkaste hij naar AS Trencin, waar hij na 1,5 jaar einde contract was. Vervolgens hing Zeljko Petrovic al snel aan de lijn, of hij naar Botev Plovdiv wilde komen. Dat bijzondere avontuur eindigde al snel.