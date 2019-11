Van Arnhem terug in Waalwijk na avonturen in Oost-Europa; van leugendetector tot afkopen contract

RKC moet hopen op trendbreuk in Galgen­waard

29 november Een uitzege staat ongetwijfeld in deze sinterklaastijd op het verlanglijstje van RKC-coach Fred Grim. Wil hij dat cadeau zondag al uit kunnen pakken op bezoek bij FC Utrecht, is er wel een trendbreuk nodig. RKC Waalwijk verloor zijn laatste 12 uitwedstrijden in Stadion Galgenwaard.