Van complimenten voor mooi voetbal zonder punten, naar druk van een Griekse president

Het contrast kan bijna niet groter. Waar Daan Rienstra (28) vorig jaar met RKC complimenten kreeg over mooi voetbal zonder punten, gaat het in Griekenland bij zijn huidige club Volos NFC juist alleen om het resultaat. Mooi voetbal of niet, de punten zullen moeten komen. ,,Er zit veel meer druk op.”